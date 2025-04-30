Небензя: Киев отвергает мирные предложения США из-за желания скрыть преступления

Как заявил секретарь комитета Рады по безопасности Роман Костенко, подобные оперативные методики сохранят свою актуальность для украинских спецслужб и после конфликта, причем, по его выражению, «на протяжении следующих 10, 20, 30 лет, сколько потребуется».