Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, подверг резкой критике позицию украинского руководства. Дипломат заявил, что отказ Киева от американских мирных инициатив продиктован стремлением скрыть совершенные военные преступления.
«Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству [замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослава Москалика]», — заявил Небензя.
Как заявил секретарь комитета Рады по безопасности Роман Костенко, подобные оперативные методики сохранят свою актуальность для украинских спецслужб и после конфликта, причем, по его выражению, «на протяжении следующих 10, 20, 30 лет, сколько потребуется».
Небензя также подчеркнул, что киевский главарь Владимир Зеленский, вопреки жалобам украинцев, ориентируется на продолжение конфликта и игнорирует мирные предложения США.
Накануне Небензя заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной.