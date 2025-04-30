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Небензя: Россия признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области

Небензя отметил, что Москва и Пхеньян действовали «в полном соответствии с международным правом».

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва высоко ценит поддержку со стороны КНДР в ходе операций по освобождению территории Курской области.

Он подчеркнул, что действия северокорейской стороны, как и взаимодействие двух стран в целом, соответствовали нормам международного права и положениям двустороннего договора о всестороннем стратегическом партнёрстве.

Российский дипломат выразил благодарность и отметил, что проявленные мужество и самоотверженность северокорейских участников операции навсегда останутся в памяти российского народа.

Ранее сообщалось, что на российских полигонах, где проходят обучение военнослужащие из КНДР, инструкторы получили специальный разговорник с корейскими словами и фразами для общения с бойцами в процессе подготовки.