WSJ: США сообщили Египту, что хотят добиться свободного прохода через Суэцкий канал

Издание отметило, что идея главы Белого дома прозвучала на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на корабли в Красном море, которые спровоцировали сокращение трафика движения судов по каналу и падение доходов Египта.
По словам источников, Трамп выразил намерение получить от Каира поддержку в операциях против хуситов в виде военной помощи, обмена разведданными или финансирования, но ас-Сиси отказался выполнить требование, обозначив прекращение огня в секторе Газа как «лучший способ остановить хуситов».
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт утверждает в комментарии WSJ, что свобода американского судоходства в Красном море принесла бы «пользу странам-партнерам по всему миру, включая Египет». «Бремя выгодной военной операции [против хуситов] должно быть общим, и свободный транзит американских судов через Суэцкий канал — это один из способов разделить это бремя», — приводит газета слова Хьюитта.
По ее сведениям, в ходе визита египетских чиновников в Вашингтон этой весной их предупредили, что администрация американского президента может значительно сократить экономическую поддержку, оказываемую Каиру.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора Газа. Последствия этого кризиса крайне негативно сказываются на экономике Египта. До осени 2023 года его доходы от эксплуатации Суэцкого канала достигали $10 млрд, в то время как в текущем 2024−2025 финансовом году (заканчивается в июне) Каир, как ожидают власти, потеряет около $7 млрд.