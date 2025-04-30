WSJ: США сообщили Египту, что хотят добиться свободного прохода через Суэцкий канал

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора Газа. Последствия этого кризиса крайне негативно сказываются на экономике Египта. До осени 2023 года его доходы от эксплуатации Суэцкого канала достигали $10 млрд, в то время как в текущем 2024−2025 финансовом году (заканчивается в июне) Каир, как ожидают власти, потеряет около $7 млрд.