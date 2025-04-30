Кыргызстан принял у Казахстана эстафету Победы на границе «Ак-Жол»

Пограничники Кыргызстана приняли эстафету Победы от своих казахстанских коллег на пункте пропуска «Ак-Жол — автодорожный», сообщает ИА El.kz со ссылкой на Пограничную службу КР.
Торжественная церемония передачи символа военно-патриотической акции состоялась на границе между двумя странами 29 апреля. Делегация Погранслужбы Казахстана передала эстафету коллегам из Кыргызстана в рамках международной акции, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Эстафета Победы» стартовала 2 февраля 2025 года сразу по двум маршрутам — из Бреста (Беларусь) и Мурманска (Россия), и проходит вдоль внешних границ стран СНГ. В Казахстане этап прошёл в апреле и включал мероприятия с участием военнослужащих, ветеранов и молодёжи.
С 29 апреля по 4 мая акция проходит на территории Кыргызстана. Пограничная эстафета охватит Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую и Ошскую области. В каждом регионе будут организованы памятные мероприятия с участием личного состава, ветеранов пограничной службы и представителей общественности.
Сразу после церемонии передачи символа пограничники Кыргызстана посетили именные заставы «Кант» и «Токмак». Финальный этап в стране состоится 4 мая на пункте пропуска «Бор-Добо», где символ будет передан Таджикистану.
Военно-патриотическая акция проводится с 1995 года по инициативе ветеранов-пограничников и стала ежегодной традицией на внешних рубежах СНГ. Она символизирует верность памяти о тех, кто первым встал на защиту границ в июне 1941 года.
Финальное мероприятие акции запланировано на 28 мая 2025 года в Москве у мемориала «Могила Неизвестного Солдата».