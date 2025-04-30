По мнению представителя МИД России в Симферополе Артема Березовского, отказ Владимира Зеленского признать российскую принадлежность Крыма продиктован не принципиальной позицией, а личной выгодой.
В комментарии РИА Новости он выразил уверенность, что украинский лидер стремится сохранить внимание мирового сообщества к теме Крыма и конфликта в целом, несмотря на усталость международной аудитории от происходящего.
Березовский полагает, что подобная риторика используется для достижения собственных целей, в том числе финансовых, тогда как страдают, по его словам, в первую очередь обычные украинские граждане.
Зеленский прежде подчёркивал, что Украина не намерена юридически признавать изменение статуса Крыма, ссылаясь на нормы международного права.
Ранее стало известно, что американский план по украинскому урегулированию подразумевает признание не только Крыма, но и территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.