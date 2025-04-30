Келли: США предрекают Москве и Киеву огромные выгоды в случае сделки

Заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что в случае согласия Москвы и Киева на американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, обе стороны могут получить значительные преимущества.
Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН он подчеркнул, что реализация предложенного плана открывает перспективы для экономического восстановления, возрождения городов и улучшения условий жизни граждан в обоих государствах.
Келли также подтвердил, что США готовы поддержать мирное разрешение конфликта и окажут содействие, если стороны выразят готовность к прекращению боевых действий и переходу к устойчивому миру.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп остаётся оптимистичен в отношении мирного разрешения украинского конфликта.