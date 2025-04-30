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Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российское руководство хочет добиться мирного урегулирования на Украине.

Источник: РИА "Новости"

В интервью телекомпании ABC, которое транслировалось во вторник, американского лидера спросили, считает ли он, что российский президент Владимир Путин хочет мира на Украине. «Думаю, он [хочет], да», — ответил глава государства. «Я бы сказал, что он хочет прекратить войну», — добавил Трамп, выразив уверенность в том, что Путин его уважает.

Президент США утверждал, что в случае его проигрыша на президентских выборах прошлого года Россия «забрала бы всю Украину». Украину он назвал «зеницей ока» для России.

Американского лидера спросили, прекратит ли он военную помощь Украине в том случае, если сторонам не удастся достичь мирного соглашения. «Я не собираюсь говорить вам. Я хочу, чтобы это был большой секрет, потому что не хочу испортить переговоры [по мирному урегулированию]», — сказал президент.

Он также вновь выразил недовольство массированным ударом России по военным объектам на Украине.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, Москва и Вашингтон продолжают диалог по поиску путей урегулирования на Украине. Россия надеется, что эти контакты дадут взаимоприемлемые результаты, отметил глава МИД. По его словам, определенный оптимизм вызывает то, что Трамп и его окружение, в отличие от администрации 46-го президента Джо Байдена, «которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО», пытается понять «первопричины кризиса». Трамп не раз заявлял, что если бы прежнее американское правительство не затаскивало Украину в НАТО, то и конфликта бы не было, добавил Лавров.