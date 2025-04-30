Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, Москва и Вашингтон продолжают диалог по поиску путей урегулирования на Украине. Россия надеется, что эти контакты дадут взаимоприемлемые результаты, отметил глава МИД. По его словам, определенный оптимизм вызывает то, что Трамп и его окружение, в отличие от администрации 46-го президента Джо Байдена, «которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО», пытается понять «первопричины кризиса». Трамп не раз заявлял, что если бы прежнее американское правительство не затаскивало Украину в НАТО, то и конфликта бы не было, добавил Лавров.