Трамп объяснил, кто управлял США во время президентства Байдена

«Никто не знал, был ли он (Джо Байден — прим. Life.ru) президентом, кто, чёрт возьми, был президентом. По сей день я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов, но что я могу знать», — заявил республиканец.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил различия в подходах Трампа и Байдена к украинскому вопросу. Глава российского МИД выразил осторожный оптимизм относительно возможного изменения американской политики. Также Лавров отмечал, что Трамп стал единственным западным мировым лидером, осознающим необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.