Пакистан заявил о планах Индии нанести военный удар в течение суток

Индия собирается нанести военный удар по Пакистану в течение 24−36 часов, заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар.
Он утверждает, что поводом для такого шага будет использован теракт, совершённый в индийском городе Пахалгаме. Тарар предупредил Нью-Дели о последствиях возможной атаки.
«Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!» — написал глава ведомства на своей странице в соцсети Х*.
Напомним, теракт в Пахалгаме (регион Джамму и Кашмир) был совершён 22 апреля. В результате нападения погибли по меньшей мере 26 человек. После теракта отношения Пакистана и Индии обострились.
25 апреля пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф предупредил об угрозе войны между этими странами. 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская армия обладает «полной оперативной свободой в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» на теракт в Пахалгаме.
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