Пакистан заявил о планах Индии нанести военный удар в течение суток

25 апреля пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф предупредил об угрозе войны между этими странами. 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская армия обладает «полной оперативной свободой в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» на теракт в Пахалгаме.