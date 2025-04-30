Ким Чен Ын посетил строителей нового эсминца «Чвэ Хён»

На встрече с рабочими Нампхоской судостроительной верфи Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что коллектив продолжит уверенно двигаться вперёд, модернизируя судостроительную промышленность Северной Кореи. Лидер страны не только поддержал строителей, но и запечатлел этот важный момент на фоне нового эсминца, сделав памятное фото.