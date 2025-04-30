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Ким Чен Ын посетил строителей нового эсминца «Чвэ Хён»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строителей нового эсминца «Чвэ Хён», который должен стать гордостью военно-морских сил страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

На встрече с рабочими Нампхоской судостроительной верфи Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что коллектив продолжит уверенно двигаться вперёд, модернизируя судостроительную промышленность Северной Кореи. Лидер страны не только поддержал строителей, но и запечатлел этот важный момент на фоне нового эсминца, сделав памятное фото.

Ким Чен Ын активно работает над укреплением военно-морского потенциала страны и международными связями. После освобождения Курской области лидер КНДР официально объявил об участии северокорейских солдат в этой операции. Участник СВО заявил, что бойцы из КНДР оказались похожи на вагнеровцев. Депутат Госдумы Андрей Картаполов подчеркнул, что северокорейцы «отдали должок» за помощь СССР в годы Корейской войны.