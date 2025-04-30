Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Байден не управлял США

Трамп заявил, что если бы демократы были у власти в США еще год, от страны бы ничего не осталось.

Источник: Аргументы и факты

Во время выступления на митинге в Мичигане Дональд Трамп выразил мнение, что Джо Байден фактически не исполнял обязанности главы государства.

По словам бывшего президента, при Байдене было неясно, кто именно принимает ключевые решения, и он допустил, что управление могло осуществляться даже через автоматизированные средства подписания документов.

Трамп также заявил, что если бы демократическая партия оставалась у власти ещё год, это привело бы к катастрофическим последствиям для страны. В очередной раз он выразил убеждённость в своей победе на выборах 2020 года, вновь поставив под сомнение легитимность их итогов.

Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность за начало боевых действий на Украине на Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена, обвинив их в «ужасной работе», которая привела к конфликту.