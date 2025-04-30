Трамп: Байден не управлял США

Во время выступления на митинге в Мичигане Дональд Трамп выразил мнение, что Джо Байден фактически не исполнял обязанности главы государства.
По словам бывшего президента, при Байдене было неясно, кто именно принимает ключевые решения, и он допустил, что управление могло осуществляться даже через автоматизированные средства подписания документов.
Трамп также заявил, что если бы демократическая партия оставалась у власти ещё год, это привело бы к катастрофическим последствиям для страны. В очередной раз он выразил убеждённость в своей победе на выборах 2020 года, вновь поставив под сомнение легитимность их итогов.
Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность за начало боевых действий на Украине на Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена, обвинив их в «ужасной работе», которая привела к конфликту.