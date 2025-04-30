Трамп: Байден не управлял США

Трамп также заявил, что если бы демократическая партия оставалась у власти ещё год, это привело бы к катастрофическим последствиям для страны. В очередной раз он выразил убеждённость в своей победе на выборах 2020 года, вновь поставив под сомнение легитимность их итогов.