Захарова: киевский режим в «прямом эфире» обещает теракты и срыв мирных усилий

Дипломат, комментируя высказывания Зеленского, обратила внимание на схожесть действий киевского режима с террористами. «О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — написала Захарова в своем телеграм-канале.