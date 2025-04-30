Лавров впервые прибыл с визитом в Доминиканскую республику

По данным Министерства иностранных дел России, визит посвящён 80-летию дипломатических отношений между двумя странами. Эта круглая дата дала возможность открыть российское посольство в Доминикане и восстановить вес в двусторонних отношениях.
Во время поездки Лавров планирует встретиться с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером, а также с министром иностранных дел Роберто Альваресом.
Как сообщал Life.ru, 29 апреля Лавров приехал на встречу министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит!». Эти слова были на номерных знаках машины.