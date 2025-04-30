Трамп: конгрессмен, пытавшийся объявить импичмент, сумасшедший

Танедар предложил семь оснований для импичмента, включая обвинения в злоупотреблении властью, однако шансы на принятие инициативы минимальны, учитывая, что большинство в Конгрессе принадлежит республиканцам. Трамп высмеял эту идею, заявив, что подобные обвинения возникают снова и снова без видимых оснований.