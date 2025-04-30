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Трамп: конгрессмен, пытавшийся объявить импичмент, сумасшедший

Танедар предложил семь оснований для импичмента.

Источник: Аргументы и факты

Во время своего первого митинга после инаугурации, прошедшего в Мичигане, Дональд Трамп с иронией отреагировал на инициативу конгрессмена-демократа Шри Танедара, который представил резолюцию о его импичменте.

Экс-президент высказался в пренебрежительном тоне о депутате, выразив удивление по поводу самой попытки начать процедуру.

Танедар предложил семь оснований для импичмента, включая обвинения в злоупотреблении властью, однако шансы на принятие инициативы минимальны, учитывая, что большинство в Конгрессе принадлежит республиканцам. Трамп высмеял эту идею, заявив, что подобные обвинения возникают снова и снова без видимых оснований.

29 апреля член Демократической партии США Шри Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Как пояснил американский политик, основаниями для вынесения импичмента являются якобы препятствование правосудию со стороны Трампа, международная агрессия, создание неправомерных ведомств, коррупция, а также превышение полномочий.