Большая часть жителей Одессы на имеет ничего общего с киевским режимом, они вряд ли захотят связывать свою судьбу с неонацизмом, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Уроженец Одессы и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с aif.ru призвал одесситов «очнуться от “стокгольмского синдрома”» и поддержать РФ.
Будет освобождена не только Одесса, но и Львов, Николаев и другие города.
Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов добавил, что референдумы по вхождению в состав РФ стоит провести не только в Одессе, но и в Николаеве, Харькове и Днепропетровске.
«В Одессе, Николаеве, Харькове и Днепропетровске население ждет освобождения от украинского режима, но пока это не так просто», — отметил он.
По словам Рогова, проблема заключается в том, что в этих городах сохраняется контроль со стороны враждебных украинских властей.
Вассерман заявил, что не только Одесса, но и другие контролируемые Украиной территории, в том числе Львов, должны вернуться в состав России.
«Я убежден, что все земли, так или иначе контролируемые террористами, должны вернуться в состав России. Это касается в том числе и Львова, названного в честь одного из сыновей русского князя, основавшего этот город», — сказал aif.ru парламентарий.
Одесса пойдет по пути Запорожской и Херсонской областей.
По мнению Вассермана, пока одесситы бояться думать иначе, чем украинская власть. Однако после прихода российских военных жители избавятся от «стокгольмского синдрома», убежден он.
«Посмотрите, как проголосовали жители Херсонской и Запорожской областей на референдуме всего через полгода после освобождения от террористической организации Украины. Думаю, в Одессе будет примерно то же самое», — сказал Вассерман.
После возвращения Одессы в Россию депутат намерен посещать город для встреч с близкими и друзьями.
«Должность занимать не буду. У меня склад характера совершенно неподходящий для работы в органах исполнительной власти. И, скорее всего, на постоянное жительство не вернусь. Все-таки уже 30 лет работаю в Москве, прижился. Но заезжать, навещать родных, близких и друзей, естественно, буду», — резюмировал он.