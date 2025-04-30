Все поддержат: Вассерман сказал, как сделать Одессу частью России

«Должность занимать не буду. У меня склад характера совершенно неподходящий для работы в органах исполнительной власти. И, скорее всего, на постоянное жительство не вернусь. Все-таки уже 30 лет работаю в Москве, прижился. Но заезжать, навещать родных, близких и друзей, естественно, буду», — резюмировал он.