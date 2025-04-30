Захарова назвала Зеленского террористом из-за желания нанести удар по Москве 9 мая

Ранее Зеленский выдвинул план в ответ на Парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Он решил в этот же день собрать ключевых европейских дипломатов в Киеве для проведения специального мероприятия. По его замыслу, это должно подчеркнуть сплоченность Украины с её западными партнёрами. Однако европейские лидеры массово отказались ехать в Киев.