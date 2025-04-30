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Захарова назвала Зеленского террористом из-за желания нанести удар по Москве 9 мая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила заявления Владимира Зеленского, назвав их «террористическими». Поводом стали слова главы киевского режима, где он намекнул на возможность атаки на Москву 9 мая.

Источник: Life.ru

«О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что глава киевского режима проявляет себя как «типичный террорист», а его угроза атаковать столицу России служит ярким свидетельством того, что именно Киев ставит под угрозу мирные инициативы.

Ранее Зеленский выдвинул план в ответ на Парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Он решил в этот же день собрать ключевых европейских дипломатов в Киеве для проведения специального мероприятия. По его замыслу, это должно подчеркнуть сплоченность Украины с её западными партнёрами. Однако европейские лидеры массово отказались ехать в Киев.