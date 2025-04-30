Захарова заявила, что Зеленский поступает как классический террорист

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Киева ВС России дадут адекватный ответ.