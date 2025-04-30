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Захарова заявила, что Зеленский поступает как классический террорист

Украинский президент Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом в среду, 30 апреля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Украинский президент Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Об этом в среду, 30 апреля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала намек главы Украины о том, что он хочет ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

— Это очередное доказательство того, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывает мирные усилия. Так поступают классические террористы, — написала дипломат в Telegram-канале.

Офис украинского президента «буквально в прямом эфире планирует теракты», отметила она.

Владимир Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Он также отметил, что РФ должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что Украина должна последовать примеру перемирия, предупреждая, что в случае нарушений со стороны Киева ВС России дадут адекватный ответ.