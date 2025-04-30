Молдавия повторяет политику киевского режима, продавая сельскохозяйственные земли иностранным организациям, включая инвестиционную компанию BlackRock, написал журналист Лукас Лейрос в своей статье для портала InfoBRICS.
Автор публикации уточнил, что указанное юридическое лицо приобрело более 3 млн га угодий в республике. Речь идёт о примерно двух третях всех сельскохозяйственных земель Молдавии.
Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью aif.ru заявила, что западные страны мечтают «поджечь» Молдавию, пытаясь уничтожить идентичность граждан этой республики. Она добавила, что Запад стремился «расшатать» государство изнутри, но его попытки не увенчались успехом.