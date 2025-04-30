Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

InfoBRICS: Молдавия продажей земель повторяет политику Украины

Журналист Лейрос отметил, что молдавские власти демонстрируют абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета.

Молдавия повторяет политику киевского режима, продавая сельскохозяйственные земли иностранным организациям, включая инвестиционную компанию BlackRock, написал журналист Лукас Лейрос в своей статье для портала InfoBRICS.

Автор публикации уточнил, что указанное юридическое лицо приобрело более 3 млн га угодий в республике. Речь идёт о примерно двух третях всех сельскохозяйственных земель Молдавии.

По словам Лейроса, такими действиями молдавские власти демонстрируют абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета. Он также напомнил о прозападной политике, которую проводит Кишинёв, и стремлении Молдавии войти в ЕС и НАТО.

Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью aif.ru заявила, что западные страны мечтают «поджечь» Молдавию, пытаясь уничтожить идентичность граждан этой республики. Она добавила, что Запад стремился «расшатать» государство изнутри, но его попытки не увенчались успехом.