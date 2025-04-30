Владимир Путин прокомментировал слова Александра Лукашенко о георгиевской ленте

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова президента Республики Беларусь Александром Лукашенко о георгиевской ленте. Глава государства подчеркнул, что символы Победы могут быть разными, но главное ведь — общая история.
Данное обсуждение произошло во время встречи лидеров двух государств в Волгограде 29 апреля, где Лукашенко заявил, что в Белоруссии проводится аналогичное «Бессмертному полку» шествие «Беларусь помнит». Только вот в республике используется не георгиевская лента, а красно-зеленая — в цветах национального флага.
«Никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя — я поинтересовался историей, советую, пусть вам дадут историки все информацию (про) георгиевские ленточки. Своеобразная все-таки история георгиевской ленточки», — отметил Лукашенко.
В свою очередь глава России заявил, что он не очень понимает, о чем сказал его коллега, однако догадывается, к чему он клонит.
«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть. Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — подчеркнул Владимир Путин.
В Республике Беларусь традиционно проходит акция «Беларусь помнит», главная цель которой — отдать дань памяти участникам войны, которые помогали освобождать страну от фашистов, внесли неоценимый вклад в общую Победу, а также вспомнить своих предков, которые смогли подарить нам мирное небо над головами.
Главным символом белорусского шествия является красно-зеленая лента. Ее цвета аналогичны государственному флагу, который также украшает цветок яблони.
Во время международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде, Лукашенко заявил о точном попадании Путина в месте проведения мероприятия.
Белорусский лидер подчеркнул, что Волгоград, некогда называвшийся Сталинградом, имеет особое значение для памяти Победы. Именно здесь фашисты не смогли пройти вперед: с усилием и всем мужеством, которое было у простых ребят, советские солдаты сдерживали врага на протяжении 200 дней. На этой же земле начался необратимый перелом в ходе Великой Отечественной войны. А после пришла Победа.