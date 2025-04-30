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Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану

Визит главы МИД РФ проходит в год, когда отмечается 80-летие установления дипломатических отношений Москвы и Санто-Доминго.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминикану, сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

Он посещает эту республику впервые. Визит главы МИД РФ проходит в год, когда отмечаются 80-летие установления дипломатических отношений Москвы и Санто-Доминго.

Лавров в рамках поездки в Доминикану планирует встретиться с президентом этой страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел республики Роберто Альваресом.

Напомним, 15 апреля МИД РФ объявил об открытии в Доминикане российского посольства. Чрезвычайный и полномочный посол России в стране Алексей Середин передал копии своих верительных грамот Роберто Альваресу.