Автомобильный мост из Приморья в КНДР будет построен за 1,5 года

Исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманную ранее было определено ООО «ТоннельЮжСтрой». Предельный срок выполнения работ по госконтракту — 31 декабря 2026 года. Сроки очень сжатые, но так как проект носит для России стратегический характер, можно быть уверенным, что мост будет построен в срок. В настоящее время дорабатывается проектная документация и формируются строительные бригады, в том числе с привлечением рабочих из Северной Кореи.