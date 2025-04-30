Автомобильный мост из Приморья в КНДР будет построен за 1,5 года

В Приморье дан старт строительству автомобильного моста в КНДР через пограничную реку Туманную (Туманган для Северной Кореи). Ориентировочное время строительства составит 1,5 года. После реализации проекта, генподрядчиком которого выступает до того мало известная компания из Сочи «ТоннельЮжСтрой», Россия получит прямой выход к дружественной стране, но эта идея явно не нравится Китаю, который хотел построить в устье реки порт, что ударило бы по логистической отрасли Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
"На данный момент единственным мостом через реку Туманную является железнодорожный Мост дружбы, расположенный юго-западнее станции Хасан. Кроме того, страны соединяет прямой авиарейс между Пхеньяном и Владивостоком. Двухполосный автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.
Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества.
Мы создаем надежную основу для более тесной кооперации двух стран, дорогу для открытого и плодотворного диалога, для сближения наших народов, роста числа поездок и встреч, обмена новыми впечатлениями, знакомства с историей и традициями России и Северной Кореи",
— сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства моста с участием председателя кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сона в режиме ВКС.
Главы правительств России и Северной Кореи впервые общались в формате видеосвязи за всю историю двусторонних отношений.
Общая длина мостового перехода с учётом подъездных дорог составит 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста — один километр. С российской стороны она составляет 424 метра, с корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Китайские инвесторы из провинции Чжэцзян будут обустраивать Приморье.
Китайский бизнес займется производством и логистикой стройматериалов.
Идея строительства ещё одного моста поднималась ещё в 2018 году, однако из-за пандемии перспективный для России проект был поставлен на паузу. Межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.
Исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманную ранее было определено ООО «ТоннельЮжСтрой». Предельный срок выполнения работ по госконтракту — 31 декабря 2026 года. Сроки очень сжатые, но так как проект носит для России стратегический характер, можно быть уверенным, что мост будет построен в срок. В настоящее время дорабатывается проектная документация и формируются строительные бригады, в том числе с привлечением рабочих из Северной Кореи.
Корейский премьер в свою очередь сделал акцент на том, что после встречи руководителей двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в 2024 году «обмен и сотрудничество между двумя нашими странами в разных областях, в том числе политики, экономики и культуры, вступили в фазу еще более динамичного расширения и развития, активно продвигаются взаимовыгодные совместные проекты, вносящие реальный вклад в улучшение благосостояния народов наших стран».
Олег КЛИМЕНКО.