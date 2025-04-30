Лукашенко поздравил генсека ООН Антониу Гутерриша с днем рождения

«Убежден, что многие достижения Организации Объединенных Наций в нынешних сложных условиях стали возможными благодаря Вашему умению организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя единомышленников и небезразличных людей. Отличительной чертой Секретариата ООН под Вашим руководством является непрерывный поиск оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности», — говорится в поздравлении.