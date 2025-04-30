Лукашенко поздравил генсека ООН Антониу Гутерриша с днем рождения

«Убежден, что многие достижения Организации Объединенных Наций в нынешних сложных условиях стали возможными благодаря Вашему умению организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя единомышленников и небезразличных людей. Отличительной чертой Секретариата ООН под Вашим руководством является непрерывный поиск оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь высоко ценит личный вклад Антониу Гутерриша в эту работу и подтверждает готовность развивать международное сотрудничество с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела каждого государства.
«Минск будет последовательно поддерживать Ваши усилия и инициативы, направленные на урегулирование и предупреждение конфликтов, углубление взаимодействия между странами — членами ООН в деле преодоления глобальных вызовов и угроз», — подчеркнул президент.
Глава государства пожелал Антониу Гутерришу доброго здоровья, счастья и успешного осуществления всех планов.
«Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле», — отметил белорусский лидер.