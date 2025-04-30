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Губернатор Авдеев: Причиной пожара на складе в Муроме стало падение дрона ВСУ

Ранним утром 30 апреля несколько украинских дронов повредили гражданские объекты, в результате чего началось возгорание.

В среду, 30 апреля, несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в склад в городе Муром, Владимирской области. В результате чего произошел пожар. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — пишет глава Владимирской области.

Известно, что БПЛА повредили два строения: в одном как раз и произошло возгорание. Второй объект поврежден незначительно, подчеркивает губернатор. На место уже прибыли специалисты, они обезвреживают вражеский дрон. Информация о падении дронов уточняется представителями профильных ведомств.

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военнослужащие ликвидировали 34 украинских БПЛА над регионами России, а именно Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областями.