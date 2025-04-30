Губернатор Авдеев: Причиной пожара на складе в Муроме стало падение дрона ВСУ

Известно, что БПЛА повредили два строения: в одном как раз и произошло возгорание. Второй объект поврежден незначительно, подчеркивает губернатор. На место уже прибыли специалисты, они обезвреживают вражеский дрон. Информация о падении дронов уточняется представителями профильных ведомств.