Тлеухан Кабдрахманов награжден орденом «Достық»

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 30 апреля 2025 года.
«Указом главы государства за большой вклад в осуществление внешней политики Республики Казахстан, установление и развитие дружественных отношений с зарубежными странами орденом “Достық” І степени награжден государственный деятель, ветеран дипломатической службы Тлеухан Кабдрахманов», — говорится в официальном сообщении.
Тлеухан Кабдрахманов родился 29 апреля 1945 года в селе Терен-Кудук.
В 1973 году окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности «экономика и планирование народного хозяйства». В 1991 году — Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности ведущий специалист по экономическим методам управления.
Имеет почетные звания «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель Казахстана».
24 апреля 2025 года в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом Касым-Жомарта Токаева группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами.