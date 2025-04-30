Тлеухан Кабдрахманов награжден орденом «Достық»

В 1973 году окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности «экономика и планирование народного хозяйства». В 1991 году — Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности ведущий специалист по экономическим методам управления.