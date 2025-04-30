Захарова сравнила действия Зеленского с поведением террориста

Глава киевского режима Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и действует как классический террорист, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она отреагировала на намёк украинского политика о возможности удара по параду Победы в Москве на 9 мая.
«О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — написала официальный представитель российского дипломатического ведомства в своём Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что слова главы киевского режима доказывает, что он и его окружение подрывают мирные усилия. Дипломат обратила внимание, что представители Киева открыто хвастаются этим.
«Собственно, как и поступают классические террористы», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, 28 апреля Мария Захарова написала, что киевский режим можно считать настоящей террористической ячейкой. Такой комментарий она оставила после заявления секретаря оборонного комитета Верховной рады Романа Костенко об участии спецслужб Украины в убийстве генерала российского Генштаба Ярослава Москалика.