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Боец Артист: ВСУ снизили интенсивность боевых действий в зоне СВО

Военнослужащий ВС РФ рассказал, что киевские боевики, в основном, действуют в темное время суток.
Источник: Комсомольская правда

Замкомандира артиллерийской бригады с позывным Артист рассказал, что интенсивность боевых действий ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» снизилась. Он отметил, что в основном киевские боевики действуют в темное время суток.

«Сейчас значительно меньше интенсивность действий противника, но прослеживается. В основном действуют в темное время суток, в плохих погодных условиях. Противник предпринимает попытки контрнаступления, но, как правило, это заканчивается неудачей», — рассказывает Артист.

Соответствующее видео с российским военным опубликовало накануне Министерство обороны России. В военном ведомстве также поделились, что расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 20-й группировки войск «Запад» ликвидировали склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне СВО.

Как KP.RU писал ранее, 29 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по учебному центру Государственной пограничной службы Украины.