Трамп рассказал о пересмотре некоторых решений Маска

Некоторые решения, принятые предпринимателем Илоном Маском во главе департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), подлежат пересмотру. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.
«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — сказал он.
Вместе с тем президент США высоко оценил деятельность департамента. По его словам, ведомство выявило множество фактов расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, пострадавших от сокращения бюджетного финансирования. «Миллиарды долларов были розданы людям без всякой причины», — добавил Трамп.
С мошенничеством, по словам Трампа, было «покончено», а новая администрация смогла сэкономить $150 млрд. Расследования еще продолжаются, и эта сумма должна увеличиться, отметил республиканец.
Администрация Трампа после прихода к власти начала масштабную кампанию по сокращению государственных расходов и уменьшению штата федерального правительства, в частности, с этой целью был создан DOGE. По подсчетам CNN, в ее рамках были уволены более 121 тыс. чиновников. Также была начата реорганизация Агентства по международному развитию (USAID). Последнее госсекретарь США Марко Рубио обвинил в миллиардных тратах во вред США.
Департамент также находил в государственных базах людей, которые не имели права на пособия, однако ожидали или получали их. Маск говорил, что власти США выплачивают пособия более чем на $100 млрд в год лицам, не имеющим идентифицирующих их документов, и более половины представителей Минфина признали, что примерно в каждом втором случае речь идет о мошенничестве.
Деятельность департамента Маска, однако, вызвала недовольство общественности, в США проходили протесты против действий Белого дома. В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Истцы указали, что департамент получает «почти неограниченный» доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.
В конце апреля Маск сообщил, что решил сократить время работы в администрации президента до одного-двух дней в неделю и сосредоточиться на руководстве собственными компаниями. Предприниматель объявил об этом на фоне падения прибыли Tesla.