Трамп рассказал о пересмотре некоторых решений Маска

Департамент также находил в государственных базах людей, которые не имели права на пособия, однако ожидали или получали их. Маск говорил, что власти США выплачивают пособия более чем на $100 млрд в год лицам, не имеющим идентифицирующих их документов, и более половины представителей Минфина признали, что примерно в каждом втором случае речь идет о мошенничестве.