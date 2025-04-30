ЦТАК: Ким Чен Ын побывал на испытаниях нового эсминца КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом испытаний вооружений нового многоцелевого северокорейского эсминца «Чвэ Хен», сообщает Центральное телеграфное агентство.
По информации агентства, в рамках испытаний были выполнены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, а также зенитных ракет. Кроме того, проведены стрельбы из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.
«Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец…, получил от членов группы исследования систем вооружений подробный доклад о программе и содержании по этапам испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск», — говорится в публикации.
Сообщается, что глава КНДР высоко оценил подготовку корабля к испытаниям и подчеркнул необходимость их проведения в соответствии с планом.
Напомним, на днях Ким Чен Ын принял участие в спуске на воду первого эсминца нового поколения, принятого на вооружение северокорейских ВМС.