Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: Ким Чен Ын побывал на испытаниях нового эсминца КНДР

В рамках испытаний были выполнены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет.

Источник: Аргументы и факты

Глава КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом испытаний вооружений нового многоцелевого северокорейского эсминца «Чвэ Хен», сообщает Центральное телеграфное агентство.

По информации агентства, в рамках испытаний были выполнены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, а также зенитных ракет. Кроме того, проведены стрельбы из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.

«Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец…, получил от членов группы исследования систем вооружений подробный доклад о программе и содержании по этапам испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск», — говорится в публикации.

Сообщается, что глава КНДР высоко оценил подготовку корабля к испытаниям и подчеркнул необходимость их проведения в соответствии с планом.

Напомним, на днях Ким Чен Ын принял участие в спуске на воду первого эсминца нового поколения, принятого на вооружение северокорейских ВМС.