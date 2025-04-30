Times: Европе будет тяжело подготовить миротворцев для отправки на Украину

Странам Европы будет непросто обеспечить подготовку военных для отправки на Украину из-за недостатка финансирования и ресурсов. Об этом сообщило британское издание The Times.
По данным источника, руководитель штаба армии Соединённого Королевства Тони Радакин обратился к министрам обороны стран Европы с предложением подготовить 64 тысячи военнослужащих для отправки на Украину в качестве миротворческого контингента. Однако получил отказ.
«Если мы не можем собрать даже 64 тысячи человек, это не выглядит слабостью — это слабость и есть», — цитирует The Times слова министра обороны Литвы Довиле Шакалене.
Ранее СМИ писали, что британские военнослужащие в случае размещения на Украине будут заниматься обучением солдат Вооружённых сил Украины.