Прокуратура Приморья оспорит условное наказание мэру, из-за халатности которого погибла жительница острова

На скамье подсудимых оказался глава Фокино Александр Баранов. Ему было предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Установлено, что главе городского округа было доподлинно известно о безотлагательном ремонте судна «Путятин», задействованного в морских перевозках между двумя посёлками. В период с июля 2022 года по январь 2023 года перевозки надлежащим образом не выполнялись, потому что мэр не предпринял мер по организации островитянам альтернативного транспорта.