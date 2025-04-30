Прокуратура Приморья оспорит условное наказание мэру, из-за халатности которого погибла жительница острова

На скамье подсудимых оказался глава Фокино Александр Баранов. Ему было предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Установлено, что главе городского округа было доподлинно известно о безотлагательном ремонте судна «Путятин», задействованного в морских перевозках между двумя посёлками. В период с июля 2022 года по январь 2023 года перевозки надлежащим образом не выполнялись, потому что мэр не предпринял мер по организации островитянам альтернативного транспорта.
Из-за отсутствия регулярного транспортного сообщения жительница Путятина не получила своевременную медицинскую помощь и умерла. Медицинская экспертиза постановила, что если бы женщину госпитализировали в медсанчасть Фокино сразу же, как её состояние начало ухудшаться, то угрозы её жизни не возникло бы.
Фокинский городской суд приговорил Баранова к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён частично (у погибшей 35-летней женщины остались муж и трое детей).
Прокуратура готова мириться с условным сроком для чиновника, но государственный обвинитель категорически не согласен, что мэра оставили без сопутствующего наказания в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в государственных органах и органах местного самоуправления. Сейчас Александр Баранов официально остаётся на посту главы городского округа Фокино. Его мэрские полномочия будут прекращены досрочно после вступления приговора в законную силу, но сейчас приговор будет оспариваться прокуратурой.
После скандала с гибелью многодетной матери из-за несвоевременной медицинской эвакуации на материк транспортное сообщение на линии Путятин — Дунай стабильно наладить так и не удалось, несмотря на вмешательство губернатора Олега Кожемяко и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.