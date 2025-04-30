В АБР оценили влияние тарифной политики США на экономику Казахстана

— Я был в Астане много лет назад, если не ошибаюсь, в апреле или мае 2011 года. Это был короткий визит, и офис как раз располагался здесь. Работать в качестве главы офиса АБР в прошлом году я приехал из совершенно другой страны. До этого я работал в Шри-Ланке. Интересно наблюдать все четыре времени года, чего я не видел последние четыре года. Также впечатляют удивительные и красивые пейзажи страны. Хотелось бы также побывать в западной части Казахстана, где я до сих пор не был, и на северо-востоке. Но, пожалуй, больше всего мое пребывание здесь сделало комфортным теплое отношение и гостеприимство со стороны партнеров в правительстве, коллег в офисе и просто людей, которые всегда готовы помочь. Мое пребывание здесь действительно комфортное и приятное. Надеюсь, что смогу и дальше способствовать укреплению партнерства Казахстана и АБР.