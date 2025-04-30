В АБР оценили влияние тарифной политики США на экономику Казахстана

В условиях глобальных экономических вызовов Азиатский банк развития (АБР) продолжает укреплять свои позиции в Казахстане. В интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital kz страновой директор АБР Утсав Кумар рассказал о планах по реализации ключевых инвестиционных проектов, направленных на развитие частного сектора, решении вопросов, связанных с изменением климата, а также проанализировал влияние новых импортных тарифов США на экономику нашей страны.
— Какие направления являются приоритетными для инвестиций АБР в Казахстане? И какие ключевые инвестиционные проекты реализованы или инициированы за прошедший год?
— Приоритетные направления нашей деятельности определяются стратегией партнерства с Казахстаном на период с 2023 по 2027 год. Эта стратегия служит ориентиром для наших операций и соответствует как национальным приоритетам развития, так и корпоративным приоритетам АБР.
Если говорить о результатах прошедшего года, то в 2024 году АБР выделил около 773 млн долларов на два проекта в государственном секторе и два в частном.
Первый проект в государственном секторе — это заем на поддержку реформ, направленный на содействие в реализации реформ фискального управления и развития финансового сектора. Второй — это проект реконструкции автодороги Кызылорда-Жезказган протяженностью около 208 километров. Он позволит сократить время в пути с 4 до 2 часов, а также повысит безопасность дорожного движения и улучшит связанность как внутри страны, так и с соседними странами.
В прошлом году также начаты два проекта в частном секторе. Один из них — с казахстанской компанией по управлению электрическими сетями KEGOC. Проект предусматривает расширение высоковольтной сети в южной части страны, что позволит интегрировать крупномасштабные проекты возобновляемых источников энергии в энергосистему. В рамках второго проекта предоставлено финансирование МФО «ArnurCredit». Он направлен на поддержку финансирования микро-, малых и средних предприятий, с фокусом на женском предпринимательстве и «зеленых» кредитах.
— Могли бы вы также рассказать о проектах государственно-частного партнерства (ГЧП), над которыми АБР работает в Казахстане?
— АБР активно содействует продвижению проектов ГЧП в развивающихся странах, реализуя инициативы как на подготовительном этапе (upstream), так и на этапе финансирования (downstream). Мы отдаем предпочтение программному или экосистемному подходу в развитии ГЧП, что означает поддержку не отдельной сделке, а формирование целостной экосистемы, включая создание благоприятной нормативно-правовой среды. Это позволяет как АБР, так и другим консультантам по сделкам эффективно участвовать в реализации будущих проектов ГЧП.
— Могли бы вы привести несколько примеров, чтобы пояснить, что именно подразумевает такой подход?
— В Казахстане мы работали с государственными органами над объединением законов о концессиях и ГЧП, чтобы устранить возможные несоответствия между ними. Это дает инвесторам большую уверенность в устойчивости и предсказуемости нормативно-правовой базы, а это один из ключевых факторов при принятии ими решений в отношении инвестиций. Кроме того, мы оказываем поддержку Казахстанскому центру ГЧП и другим государственным структурам в наращивании институционального потенциала в вопросах ГЧП.
Вторым проектом, по которому мы оказываем консультационные услуги, является Программа развития гидроэнергетики в сотрудничестве с министерством энергетики. Во время подготовки к нему мы выявили ряд юридических сложностей, связанных с процедурой проведения аукционов. Сейчас мы совместно с ключевыми заинтересованными сторонами работаем над устранением этих правовых барьеров.
Третье направление, над которым мы работаем, связано с обеспечением студентов университетов жильем. Мы сотрудничаем с министерством науки и высшего образования и Satbayev University в разработке «программного ГЧП» для создания инфраструктуры студенческих общежитий. В качестве пилотного проекта для технической помощи АБР было выбрано студенческое общежитие Satbayev University в Алматы на 5 900 мест. Основной целью данного проекта является содействие правительству в подготовке стандартизированных тендерных документов и типовых соглашений по ГЧП, что сделает процесс подготовки и реализации будущих проектов ГЧП по обеспечению студентов жильем более эффективным с точки зрения затрат и сроков. Это первый опыт внедрения программного подхода к ГЧП в Казахстане, и проект для Satbayev University является первым пилотным проектом в рамках данной инициативы. Это пример оказываемой поддержки на подготовительном этапе (upstream).
— Не могли бы вы подробнее рассказать о работе в сфере гидроэнергетики? Правильно ли я понимаю, что речь идет о строительстве гидроэлектростанций?
— В настоящий момент АБР предоставляет консультационные услуги по подготовке проектной документации для аукционов в области гидроэнергетики. Проекты подразумевают проектирование, строительство, финансирование и эксплуатацию гидроэлектростанций частным сектором. В рамках соглашения с правительством АБР оказывает поддержку в подготовке и проведении аукционов на реализацию данных проектов с привлечением частного сектора на юго-востоке страны. Как только проекты достигнут этапа финансового закрытия, АБР может рассмотреть их для возможного финансирования.
— Как вы знаете, сейчас в Казахстане активно обсуждают тему развития атомной энергетики, в частности строительство атомной электростанции. Рассматривает ли Азиатский банк развития возможность участия в развитии этого направления в нашей стране?
— На данном этапе мы руководствуемся нашей энергетической политикой 2021 года, которая подчеркивает поддержку инклюзивного, доступного и надежного перехода к низкоуглеродной энергетике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приоритетными являются энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, хранение энергии, декарбонизация и модернизация сетей передачи и распределения электроэнергии. В ней признается важная роль атомных электростанций в замене энергетических услуг, предоставляемых работающими на ископаемом топливе электростанциями, и поддерживаются процессы планирования, включающие атомную энергетику и развитие связанных с ней мощностей.
— Недавно АБР опубликовал прогноз экономического развития стран региона. Могли бы вы поделиться своим мнением о вызовах, с которыми столкнется Казахстан? Каковы ваши ожидания по экономическим перспективам Казахстана в ближайшем будущем?
— Перед тем как озвучить прогнозы, опубликованные в нашем издании, хочу отметить, что они были подготовлены до введения тарифов Правительством США 2 апреля и объявления ответных мер. В последние несколько недель ситуация быстро меняется, и мы продолжаем за ней внимательно следить. Тем не менее прогнозы в «Обзоре развития Азии» уже учитывают некоторые тарифные меры, которые были введены в феврале и марте этого года, а также в конце прошлого года.
В отношении Азиатско-Тихоокеанского региона наш прогноз предполагает, что рост экономики немного замедлится — до 4,9% в 2025 году и 4,7% в 2026 году из-за тарифных мер, введенных в начале марта, и неопределенности в торговой политике. Что касается Казахстана, мы ожидаем, что рост ВВП останется более-менее стабильным. В прошлом году рост экономики составил 4,8%, в этом году мы прогнозируем 4,9%, с небольшим замедлением до 4,1% в 2026 году. Важную роль в экономическом росте страны, скорее всего, сыграют запуск проекта расширения месторождения Тенгиз, а также недавно объявленные инфраструктурные проекты и связанные с ними строительные работы. В прошлом году рост экономики поддерживался частным потреблением. В этом году мы наблюдаем повышение процентных ставок, что может замедлить темпы роста потребления. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться мировая экономическая ситуация.
— Насколько сильным окажется влияние тарифов на экономику Казахстана?
— Что касается Казахстана, то влияние тарифов будет ограниченным, поскольку более 90% экспорта страны в США не подпадает под эти меры. Только небольшая часть товаров, скорее всего, окажется под воздействием тарифов. Более того, как мы знаем, для большинства стран, за исключением базового тарифа в 10%, эти меры были приостановлены.
Казахстан также может столкнуться с косвенными последствиями. Например, в последние дни отмечается снижение мировых цен на нефть, что может напрямую сказаться на экспортной выручке и налоговых поступлениях в бюджет. Это, в свою очередь, может создать дополнительную нагрузку на Национальный фонд в части обеспечения расходов государства и сдерживания дефицита бюджета. Подобное уже происходило в прошлом в периоды падения цен на энергоресурсы. Это один из возможных эффектов. Между тем мы видим, что власти страны внимательно отслеживают ситуацию и рассматривают меры по минимизации потенциальных рисков и последствий.
— А что если учитывать не просто краткосрочные экономические риски, но и более системные средне- и долгосрочные вызовы.
— Казахстан уже не раз сталкивался с внешнеэкономическими потрясениями, и это лишь подчеркивает важность внутренних уязвимостей, которые правительство пытается устранить. В их числе — необходимость совершенствования системы управления государственными финансами, расширения налоговой базы за счет повышения собираемости внутренних налогов, диверсификации экономики для уменьшения зависимости от нефтяного сектора, а также обеспечение устойчивости и долгосрочной стабильности Национального фонда.
Это лишь часть среднесрочных задач развития, решение которых необходимо для того, чтобы страна могла двигаться по пути более устойчивого и инклюзивного роста. В частности, повышение эффективности внутреннего налогового потенциала приобретает ключевое значение, особенно на фоне масштабных инфраструктурных инициатив, реализуемых правительством.
Это также будет способствовать развитию человеческого капитала и инвестициям в образование и здравоохранение. Эти факторы имеют решающее значение для долгосрочного роста производительности страны и увеличения ее экономического потенциала.
— Главный экономист АБР недавно отметил, что экономическое развитие развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона остается относительно стабильным, несмотря на противостояние между США и Китаем. Могли бы вы пояснить данное утверждение?
— Как я упоминал ранее, данные прогнозы были подготовлены до объявления новых взаимных тарифов 2 апреля. По ним, экономический рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона замедлится с 5% в 2024 году до 4,9% в 2025 году и далее до 4,7% в 2027. При этом ситуация стремительно меняется практически каждый день.
В аналитической части нашего отчета мы смоделировали сценарии, включающие влияние объявленных 2 апреля тарифов, так называемых взаимных тарифов, а также возможные ответные меры. Мы не включали в анализ события, произошедшие после этой даты. По оценкам нашей команды, определенное воздействие будет ощущаться как в США, так и в развивающихся странах Азии, включая Китайскую Народную Республику. Причем степень воздействия будет зависеть от характера и масштаба ответных мер. Второй момент — это устойчивость региона. Азиатско-Тихоокеанский регион вступает в текущий раунд торгового противостояния с достаточно прочной позицией: рост экономики около 5%, относительно сдержанная инфляция, что создает возможность для использования мер монетарной политики, если в этом возникнет необходимость.
Банковский сектор также отличается высокой капитализацией и функционирует в рамках устойчивых правовых механизмов. Важно отметить, что вокруг этих прогнозов сохраняется высокая степень неопределенности, поскольку ситуация продолжает быстро меняться. Например, в последние дни мы наблюдаем повышенную волатильность на финансовых рынках в разных странах мира. Если текущая ситуация сохранится и снижение доходов компаний продолжится, это может создать определенные трудности для банковского сектора. В частности, существует вероятность увеличения доли проблемных кредитов. Однако развитие событий будет зависеть от дальнейшего хода торгового противостояния в ближайшие недели и месяцы.
— Возвращаясь к теме торговой войны, как вы считаете, какую позицию Казахстан должен занять в этом противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами? И если ситуация продолжит обостряться, в каком направлении должен двигаться Казахстан?
— Позвольте подойти к этому вопросу с точки зрения экономических принципов. Одной из рекомендаций, представленных в нашем «Обзоре развития Азии», о которой я упоминал ранее, является то, что, в целом, важно, чтобы страны региона, будь то Казахстан или другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжали придерживаться политики открытой торговли и инвестиций. Это будет ключевым моментом.
Во-вторых, вероятно, стоит использовать эту ситуацию как возможность для того, чтобы рассмотреть, в каких областях Казахстан может улучшить свою конкурентоспособность, чтобы в будущем воспользоваться перераспределением производственных цепочек. Это может случиться, поскольку, как мы знаем по предыдущему торговому конфликту в 2018 году, произошла диверсификация производственных мощностей. Перед Казахстаном, географически расположенном на ключевых транспортных маршрутах, стоит вопрос как извлечь выгоду из этой меняющейся ситуации. Как он может повысить свою конкурентоспособность? Какие возможности для этого он может найти в двусторонних или региональных торговых соглашениях? Это, на мой взгляд, крайне важные вопросы.
— И, наконец, последний вопрос. Вы работаете в Казахстане уже год. Насколько вам комфортно в Астане? Какие у вас впечатления?
— Я был в Астане много лет назад, если не ошибаюсь, в апреле или мае 2011 года. Это был короткий визит, и офис как раз располагался здесь. Работать в качестве главы офиса АБР в прошлом году я приехал из совершенно другой страны. До этого я работал в Шри-Ланке. Интересно наблюдать все четыре времени года, чего я не видел последние четыре года. Также впечатляют удивительные и красивые пейзажи страны. Хотелось бы также побывать в западной части Казахстана, где я до сих пор не был, и на северо-востоке. Но, пожалуй, больше всего мое пребывание здесь сделало комфортным теплое отношение и гостеприимство со стороны партнеров в правительстве, коллег в офисе и просто людей, которые всегда готовы помочь. Мое пребывание здесь действительно комфортное и приятное. Надеюсь, что смогу и дальше способствовать укреплению партнерства Казахстана и АБР.