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Правительство установило критерии к товарным биржам

Постановлением правительства РК от 25 апреля 2025 года установлены критерии к товарным биржам, осуществляющим торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, критериями к указанным товарным биржам являются:

  • отсутствие неснятой или непогашенной судимости у первого руководителя и лиц, занимающих руководящие должности, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;
  • наличие действующей лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;
  • отсутствие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов;
  • наличие постоянного резервного фонда товарной биржи в размере, установленном статьей 16−1 Закона «О товарных биржах»;
  • наличие электронной торговой системы товарной биржи;
  • наличие постоянно функционирующего интернет-ресурса товарной биржи, обеспечивающего размещение информации о товарной бирже, аккредитованных членах товарной биржи, ежедневных результатах биржевых торгов и биржевых котировках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном виде), внутренних документах товарной биржи, а также предусматривающего размещение информации на государственном и русском языках;
  • наличие актуальной финансовой отчетности (консолидированной), проведенной аудиторской компанией, с положительным финансовым результатом (стабильная кредитоспособность и нормальный уровень достаточного капитала для ведения деятельности);
  • наличие товарной биржи в перечне критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утверждаемом приказом уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности;
  • сформированный уставной капитал;
  • наличие заключенного договора о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией:

— обладающей аппаратно-программным комплексом;

— имеющей утвержденный гарантийный фонд;

— взаимодействующей с клиринговой организацией, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Постановление вводится в действие с 10 мая 2025 года.