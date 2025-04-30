Небензя раскритиковал ООН после выступления замгенсека по конфликту Украине

Кроме того, по его словам, подобный подход полностью уничтожает какое-либо доверие к умозаключениям секретариата по конфликту на территории Украины. Также его речь побуждает задуматься о желании организации «играть конструктивную роль в мирном регулировании», сообщили в ТАСС.