Генеральный секретарь ООН Розмари Дикарло в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине «убил к себе все доверие». Такое мнение в среду, 30 апреля, высказал постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя.
Дипломат отметил, что в речи Дикарло в основном фигурировали тезисы «давно ушедшей байденской администрации».
— Тем самым секретариат фактически становится на ту сторону, на сторону партии войны, грубо нарушая предписанную статьей 100 Устава ООН обязанность соблюдать беспристрастность, — заявил Небензя.
Кроме того, по его словам, подобный подход полностью уничтожает какое-либо доверие к умозаключениям секретариата по конфликту на территории Украины. Также его речь побуждает задуматься о желании организации «играть конструктивную роль в мирном регулировании», сообщили в ТАСС.
Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что украинский президент Владимир Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист. Таким образом она прокомментировала намек главы Украины о том, что он хочет ударить по параду Победы в Москве 9 мая.