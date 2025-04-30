Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о мерах по поддержке малообеспеченных семей, обеспечению занятости лиц с инвалидностью, а также расширению охвата и видов социальных услуг, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, сегодня нуждающимся семьям предоставляют более 100 видов социальных услуг, пособий и льгот. Планируют закрепить порядок включения в «Реестр малообеспеченных семей» на законодательном уровне. Для каждой семьи утвердят индивидуальные планы выхода из бедности и обеспечат адресные услуги и поддержку. Также устранят препятствия для трудоустройства таких лиц, создадут условия для получения ими стабильного дохода.
Речь шла и об обеспечении занятости лиц с инвалидностью.
Согласно озвученным предложениям, предприятия легкой промышленности, принимающие на работу людей с инвалидностью, получат налоговые льготы. Кроме того, снизят ставку социального налога на таких сотрудников, а предпринимателям за их трудоустройство будут предоставлять субсидии в размере до 500 млн сумов за счет Государственного фонда социальной защиты.
«Планируется также увеличить объем закупок товаров и услуг, производимых людьми с инвалидностью, через электронные торговые площадки. Для их профессионального обучения в техникумах будут созданы инклюзивные образовательные группы», — говорится в сообщении.
Для расширения охвата и видов социальных услуг для лиц, нуждающихся в постоянном уходе, внедрят программу «Шаг к активной жизни». В ее рамках будут оказывать помощь в бытовых делах, дневные и надомные услуги по уходу, восстановлению утраченной двигательной активности, профилактике заболеваний и другие медико-социальные услуги.
Глава республики одобрил представленные предложения и поручил обеспечить контроль за их исполнением.