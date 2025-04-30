Что изменится в сфере соцзащиты Узбекистана

Как отмечалось, сегодня нуждающимся семьям предоставляют более 100 видов социальных услуг, пособий и льгот. Планируют закрепить порядок включения в «Реестр малообеспеченных семей» на законодательном уровне. Для каждой семьи утвердят индивидуальные планы выхода из бедности и обеспечат адресные услуги и поддержку. Также устранят препятствия для трудоустройства таких лиц, создадут условия для получения ими стабильного дохода.