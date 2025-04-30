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Губернатор Бочаров подарил Владимиру Путину уникальные книгу и икону

Книгу «Сталинград. Без срока давности», изданную по инициативе ветеранского сообщества, губернатор Андрей Бочаров от имени жителей Волгоградской области подарил вчера президенту России Владимиру Путину по окончании рабочей встречи.

Губернатор рассказал, что это уникальное издание, основанное на реальных исторических событиях, подробно рассказывает о геноциде мирных жителей Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, а также о жизни людей на сталинградской земле с середины XX века и начала XXI века.

«Большое внимание в книге уделено сохранению исторической памяти и наследия Волгоградской области. Именно этим мы сегодня занимаемся», — отметил Андрей Бочаров.

Кроме книги, волгоградский губернатор вручил главе государства знамя отряда «Бессмертный Сталинград» с подписями бойцов, выполняющих сегодня боевые задачи в зоне СВО, «Атлас офицера 1947 года», а также икону Божией Матери местного автора. По легенде, во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, над городом в небе явился святой лик. Его видели и жители, и бойцы советской армии. Именно этот лик Божией Матери и запечатлен на иконе. Волгоградский губернатор пожелал, чтобы Богородица всегда защищала российскую землю.

Андрей Бочаров также передал президенту России фигурки медсестры и воина — подарок от волгоградской мастерицы, чей брат находится на СВО.

Владимир Путин поблагодарил за подарки.

Добавим, что рабочую встречу с губернатором Волгоградской области президент России провел вчера вечером, после завершения переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры двух государств прибыли в Волгоград для участия в пленарном заседании форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». На встрече с Андреем Бочаровым Владимир Путин обсудил ряд важных вопросов. Среди них — инициатива ветеранского сообщества и участников СВО о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия «Сталинград».