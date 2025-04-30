Губернатор Бочаров подарил Владимиру Путину уникальные книгу и икону

Губернатор рассказал, что это уникальное издание, основанное на реальных исторических событиях, подробно рассказывает о геноциде мирных жителей Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, а также о жизни людей на сталинградской земле с середины XX века и начала XXI века.
«Большое внимание в книге уделено сохранению исторической памяти и наследия Волгоградской области. Именно этим мы сегодня занимаемся», — отметил Андрей Бочаров.
Кроме книги, волгоградский губернатор вручил главе государства знамя отряда «Бессмертный Сталинград» с подписями бойцов, выполняющих сегодня боевые задачи в зоне СВО, «Атлас офицера 1947 года», а также икону Божией Матери местного автора. По легенде, во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, над городом в небе явился святой лик. Его видели и жители, и бойцы советской армии. Именно этот лик Божией Матери и запечатлен на иконе. Волгоградский губернатор пожелал, чтобы Богородица всегда защищала российскую землю.
Андрей Бочаров также передал президенту России фигурки медсестры и воина — подарок от волгоградской мастерицы, чей брат находится на СВО.
Владимир Путин поблагодарил за подарки.
Добавим, что рабочую встречу с губернатором Волгоградской области президент России провел вчера вечером, после завершения переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Лидеры двух государств прибыли в Волгоград для участия в пленарном заседании форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». На встрече с Андреем Бочаровым Владимир Путин обсудил ряд важных вопросов. Среди них — инициатива ветеранского сообщества и участников СВО о присвоении волгоградскому аэропорту исторического названия «Сталинград».