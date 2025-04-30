Губернатор Бочаров подарил Владимиру Путину уникальные книгу и икону

Кроме книги, волгоградский губернатор вручил главе государства знамя отряда «Бессмертный Сталинград» с подписями бойцов, выполняющих сегодня боевые задачи в зоне СВО, «Атлас офицера 1947 года», а также икону Божией Матери местного автора. По легенде, во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, над городом в небе явился святой лик. Его видели и жители, и бойцы советской армии. Именно этот лик Божией Матери и запечатлен на иконе. Волгоградский губернатор пожелал, чтобы Богородица всегда защищала российскую землю.