Армия Индии снова заявила о нарушении режима прекращения огня Пакистаном

Военнослужащие Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля и международной границы в приграничных округах Джамму и Кашмира, индийские войска отреагировали быстро и пропорционально, заявил представитель министерства обороны Индии, его слова приводит газета Hindustan Тimes.
«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур», — сказал он.
Напомним, конфликт между странами вспыхнул из-за теракта в Пахалгаме на севере Индии 22 апреля, в результате стрельбы погибли 26 человек — преимущественно туристы. Представители Армии Индии в социальной сети X* писали, что ликвидированы минимум два террориста. Газета The New York Times отмечала, что Индия и Пакистан стоят на грани военного конфликта.
В четверг, 24 апреля, Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, а также контрольно-пропускной пункт «Вагах». В этот же день Минобороны Пакистана в социальной сети X* объявило, что готово к войне с Индией.
В понедельник, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф допустил, что вооруженный конфликт c Индией может начаться в течение ближайших двух-четырех дней.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.