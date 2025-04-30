ВС России перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР

Боевики киевского режима применили редкий ударный БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем. Им ВСУ пытались атаковать Луганскую Народную Республику (ЛНР), сообщает РИА Новостям источник в силовых структурах.
О соответствующей атаке также свидетельствуют фрагменты посаженого силами РЭБ дрона. Украинский беспилотник сделан из карбона и имеет форму «крыла». Установлено, что он оснащен мини-реактивным двигателем.
«Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу крыло на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров», — подчеркнул источник.
До этого момент данная модель БПЛА практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть дрона может составлять до 20 кг, а скорость полета и вовсе достигать 200 км/ч. Точную модель беспилотника ВСУ на данный момент не удалось установить.
Как KP.RU писал ранее, интенсивность боевых действий ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» снизилась. Как отмечают ВС России, в основном киевские боевики действуют в темное время суток.