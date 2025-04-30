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Путин подписал Указ о переименовании аэропорта Волгоград в Сталинград

Поздним вечером 29 апреля Владимир Путин подписал Указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград».

Источник: Пресс-служба Президента России

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, присвоенное аэропорту историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта и не влечет за собой его изменение.

Напомним, накануне во время встречи губернатора Волгоградской области и Президента России Андрей Бочаров передал главе государства просьбу от ветеранов и участников СВО о присвоении аэропорту Волгограда имени Сталинград. Владимир Путин поддержал эту идею и пообещал подписать Указ сразу после возвращения в Москву.