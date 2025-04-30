Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ снизили интенсивность боев в зоне ответственности группировки «Запад»

Украинские военные в основном действуют в темное время суток и в плохую погоду.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ снизили интенсивность боевых действий в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом заявил замкомандира артиллерийской бригады группировки с позывным Артист.

«В основном действуют в темное время суток, в плохих погодных условиях. Противник предпринимает попытки контрнаступления, но, как правило, это заканчивается неудачей», — рассказал Артист на видео, обнародованном Минобороны России.

К слову, американская газета The Wall Street Journal заявила, что украинским войскам придется значительно уменьшить интенсивность артиллерийского огня — из-за заканчивающихся боеприпасов, переданных Соединенными Штатами. Это, отметило издание, затруднит для ВСУ удержание текущих позиций.