ВСУ снизили интенсивность боевых действий в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом заявил замкомандира артиллерийской бригады группировки с позывным Артист.
«В основном действуют в темное время суток, в плохих погодных условиях. Противник предпринимает попытки контрнаступления, но, как правило, это заканчивается неудачей», — рассказал Артист на видео, обнародованном Минобороны России.
К слову, американская газета The Wall Street Journal заявила, что украинским войскам придется значительно уменьшить интенсивность артиллерийского огня — из-за заканчивающихся боеприпасов, переданных Соединенными Штатами. Это, отметило издание, затруднит для ВСУ удержание текущих позиций.