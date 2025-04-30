Защита экс-губернатора Хабаровского края Фургала готовится к новому суду о взыскании более 8,5 миллиарда рублей

Ранее сообщалось на основании материалов дела, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе. Фактически, будучи госслужащим, глава региона нарушал законодательство о противодействии коррупции, владея фирмами. Доход оценивается на сумму в размере 8 596 234 308 рублей. Эта сумма фактически являлась доходом фигуранта, который не был задекларирован, и скрыт от контролирующих органов.