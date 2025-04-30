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Защита экс-губернатора Хабаровского края Фургала готовится к новому суду о взыскании более 8,5 миллиарда рублей

Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подала жалобы на взыскание с подзащитного более 8,5 миллиарда рублей.

Источник: Freepik

Как сообщило РИА НОВОСТИ, разбирательство состоится в Хабаровском краевом суде 6 мая. Взыскание согласно решению суда первой инстанции также распространяется на аффилированные компании.

Ранее сообщалось на основании материалов дела, что фирмы приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе. Фактически, будучи госслужащим, глава региона нарушал законодательство о противодействии коррупции, владея фирмами. Доход оценивается на сумму в размере 8 596 234 308 рублей. Эта сумма фактически являлась доходом фигуранта, который не был задекларирован, и скрыт от контролирующих органов.