Путин поделился подробностями разговора с Лукашенко во время визита в Волгоград

«Символично, что форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира, — отметил Владимир Путин. — Сегодня мы с президентом Беларуси посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувядаемой славой. Они стояли насмерть так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей. Вот сейчас только ехали сюда, об этом говорили, вспоминали об этом».