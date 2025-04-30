ВС РФ перехватили в ЛНР новый реактивный дрон ВСУ

Российским военным удалось перехватить при помощи средств радиоэлектронной борьбы новый реактивный беспилотник ВСУ, задействованный противником для атаки в ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу “крыло” на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, вес боевой части перехваченного дрона может достигать 20 кг. По предварительной оценке, беспилотник может развивать скорость до 200 км/ч. Точная модель перехваченного БПЛА пока не установлена.
Ранее сообщалось об успешной апробации в зоне СВО новых российских дронов «Сварог».