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ВСУ применили реактивный ударный БПЛА нового типа при атаке на ЛНР

В Луганской Народной Республике зафиксирован случай применения Вооружёнными силами Украины реактивного ударного беспилотника самолётного типа, который был принудительно посажен российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Изучение обломков показало, что аппарат сделан из карбона и оснащён миниатюрным реактивным двигателем, что позволяет ему развивать высокую скорость и теоретически преодолевать расстояние до 500 километров. Данная модель БПЛА ранее практически не использовалась.

Ранее ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Новые Юрковичи, расположенном в Брянской области. В ходе этой атаки одна из местных жительниц получила осколочные ранения. Женщину срочно госпитализировали, и ей была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.