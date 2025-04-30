ВСУ применили реактивный ударный БПЛА нового типа при атаке на ЛНР

Изучение обломков показало, что аппарат сделан из карбона и оснащён миниатюрным реактивным двигателем, что позволяет ему развивать высокую скорость и теоретически преодолевать расстояние до 500 километров. Данная модель БПЛА ранее практически не использовалась.
Ранее ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Новые Юрковичи, расположенном в Брянской области. В ходе этой атаки одна из местных жительниц получила осколочные ранения. Женщину срочно госпитализировали, и ей была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.