ВСУ применили реактивный ударный БПЛА нового типа при атаке на ЛНР

Ранее ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Новые Юрковичи, расположенном в Брянской области. В ходе этой атаки одна из местных жительниц получила осколочные ранения. Женщину срочно госпитализировали, и ей была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.