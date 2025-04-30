В своей проникновенной речи Гашпар подчеркнул, что народ Словакии осознает, какая страна развязала войну и кто действительно внес решающий вклад в победу над нацизмом. Он отметил, что Сталинград стал ареной столкновения двух сил: одной, стремящейся к разрушению, и другой, стремящейся к спасению. «Именно здесь был положен конец безумию, именуемому фашизмом», — заявил он.
Гашпар выразил глубокую озабоченность по поводу усиливающихся попыток искажения исторических фактов и очернения героев. Он призвал к осознанию того, кто освободил людей от фашизма, напомнив, что это были солдаты Красной Армии.
«Их мужество стало основой нашей свободы, их кровь вписана в каждый камень, из которого построена наша жизнь», — добавил он.
Политик также призвал к сохранению мира, который был достигнут ценой огромных жертв.
«Берегите мир — он был завоеван тяжело. Я говорю это с глубочайшей верой и трепетом», — завершил свое выступление Гашпар, обращаясь к своим коллегам.