В своей проникновенной речи Гашпар подчеркнул, что народ Словакии осознает, какая страна развязала войну и кто действительно внес решающий вклад в победу над нацизмом. Он отметил, что Сталинград стал ареной столкновения двух сил: одной, стремящейся к разрушению, и другой, стремящейся к спасению. «Именно здесь был положен конец безумию, именуемому фашизмом», — заявил он.