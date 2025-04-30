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Представитель страны НАТО выступил на международном форуме в Волгограде

На пленарном заседании форума Союзного государства в Волгограде заместитель председателя Национального совета Словакии Тибор Гашпар выступил с важным обращением о необходимости сохранения исторической памяти о Второй мировой войне. Он стал единственным представителем страны-члена НАТО и Европейского союза на этом масштабном мероприятии «Великое наследие — общее будущее».

В своей проникновенной речи Гашпар подчеркнул, что народ Словакии осознает, какая страна развязала войну и кто действительно внес решающий вклад в победу над нацизмом. Он отметил, что Сталинград стал ареной столкновения двух сил: одной, стремящейся к разрушению, и другой, стремящейся к спасению. «Именно здесь был положен конец безумию, именуемому фашизмом», — заявил он.

Гашпар выразил глубокую озабоченность по поводу усиливающихся попыток искажения исторических фактов и очернения героев. Он призвал к осознанию того, кто освободил людей от фашизма, напомнив, что это были солдаты Красной Армии.

«Их мужество стало основой нашей свободы, их кровь вписана в каждый камень, из которого построена наша жизнь», — добавил он.

Политик также призвал к сохранению мира, который был достигнут ценой огромных жертв.

«Берегите мир — он был завоеван тяжело. Я говорю это с глубочайшей верой и трепетом», — завершил свое выступление Гашпар, обращаясь к своим коллегам.