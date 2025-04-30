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Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным.

Источник: © РИА Новости

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего — ред.)», — заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC.

Как отметил американский спецпосланник, ни одна встреча с российским президентом не длилась меньше трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов. По мнению Уиткоффа, российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США.

Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.