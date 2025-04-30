Центральный избирком оставил за Свердловской областью семь одномандатных округов

В Свердловской области сохранены все 7 одномандатных округов. Это следует из постановления, утвержденного Центральной избирательной комиссией РФ.
Ранее ходили слухи, что Свердловская область в новой перенарезке может потерять одного представителя в Госдуме. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, схема одномандатных округов утверждается на 10 лет. В 2025 году как раз истекал срок действующей схемы, принятой в 2015 году. Ключевое изменение в том, что Свердловский избирательный округ теперь будет включать в себя только четыре района Екатеринбурга: Верх-Исетский, Академический, Железнодорожный и Ленинский. Верхняя Пышма и Среднеуральск перейдут в Нижнетагильский округ.
Нижнетагильский округ, в свою очередь, потеряет Алапаевский район, который теперь будет относиться к Серовскому округу, и Верхний Тагил, который присоединится к Первоуральскому округу.
Самым большим по численности избирателей будет Березовский округ (494 тысячи человек), самым маленьким — Первоуральский округ (452 тысячи).
Семь одномандатных округов получат для своих представителей в Госдуме новые регионы: ДНР — 3 округа, ЛНР — 2 округа, в Херсонской и Запорожской областях — по 1 мандату.
По данным ЦИК, на 1 января 2025 года в России проживают 111 млн 562 тыс. 942 избирателя. Еще около 1 млн 785 тыс. 133 — за пределами страны.