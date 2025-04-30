Центральный избирком оставил за Свердловской областью семь одномандатных округов

Ранее ходили слухи, что Свердловская область в новой перенарезке может потерять одного представителя в Госдуме. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, схема одномандатных округов утверждается на 10 лет. В 2025 году как раз истекал срок действующей схемы, принятой в 2015 году. Ключевое изменение в том, что Свердловский избирательный округ теперь будет включать в себя только четыре района Екатеринбурга: Верх-Исетский, Академический, Железнодорожный и Ленинский. Верхняя Пышма и Среднеуральск перейдут в Нижнетагильский округ.