Почему Владимир Путин переименовал аэропорт Волгоград в Сталинград?

Глава российского государства Владимир Путин подписал минувшей ночью указ о переименовании Международного аэропорта Волгоград в Сталинград.
Просьбу ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО передал президенту губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Встреча главы государства и главы региона состоялась накануне поздним вечером. Бочаров поблагодарил собеседника за то, что тот в своем плотном графике нашел возможность в преддверии 80-летия победы в великой Отечественной войне прибыть на «землю непокоренного Сталинграда».
Губернатор также заявил, что к нему часто обращаются жители не только Волгоградской области, но и других регионов с тем, чтобы волгоградский аэропорт Гумрак переименовать в аэропорт Сталинград. В их числе — ветераны ВОВ и участники СВО.
Глава государства подтвердил, что их слово для него закон. И он подпишет указ тут же, как только вернется в Москву.
В волгоградском аэропорту пока не комментируют переименование.
Ранее сообщалось, что позывные «Сталинград» на три дня — с 8 по 10 мая — получат диспетчеры волгоградского аэропорта.