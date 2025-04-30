i’Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юре эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин [экс-премьер Великобритании Борис] Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", — добавил представитель Кремля.