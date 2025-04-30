Украина и США готовятся подписать соглашение о минералах. Военная операция, день 1162-й

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23:48 Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты из Курской области, однако разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание». По словам главы государства, военнослужащие ВСУ просят свое командование об эвакуации, однако вызволить их невозможно, и россияне предлагают им сдаться.
23:21 Кит Келлог в интервью Fox News: подписание сделки по украинским ресурсам затягивается из-за перевода документов.
22:43 ⚡️ США готовы частично согласиться на территориальные требования России, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
22:39 В Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу.
22:14 Сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов, рамочного соглашения и двух технических — о создании суверенного фонда между госагентствами и распределении обязанностей уже в фонде как таковом, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
21:56 ?ВСУ обстреляли Горловку. Поврежден частный жилой дом, уничтожен легковой гражданский автомобиль.
21:53.
21:35 Западные нефтетрейдеры, страховщики и судоходные компании изучают юридические возможности возобновления сотрудничества с Россией в преддверии вероятной отмены санкций со стороны США, пишет Financial Times (FT). Трудности могут возникнуть в случае, если американские ограничения будут сняты, а европейские, включая Великобританию, останутся в силе.
21:07 Трамп раскритиковал своего предшественника за помощь Киеву: «Сколько денег мы дали Украине?» Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо. Мы давали деньги так, будто они выбрасываются в окно. И это делал Байден".
20:44 Российские военнослужащие тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб».
20:15 Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.
20:08 США сегодня объявят о подписании с Украиной договора по полезным ископаемым — источник ТАСС.
19:42.
19:26 В отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российской армии, сообщили в СК России.
19:19 Украина готова подписать ресурсную сделку с Соединенными Штатами уже сегодня, сообщает Bloomberg. По данным издания, текст документа согласован обеими сторонами, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон. В итоговом варианте США пошли Украине на серьезные уступки — например, помощь, ранее оказанная Киеву со стороны администрации президента Байдена, теперь не считается долгом, расплачиваться за нее Украина не будет. Британское издание Financial Times при этом утверждает, что подписание документа вновь может сорваться из-за новых требований Киева.
19:14 Путин: немецкие танки с крестами на Украине вызывают некоторые ассоциации.
19:08.
19:05 Снятие «брони» от мобилизации с медиков будет точечным и коснется отдельных дефицитных специальностей, сообщили в минобороны Украины.
18:54 ВСУ около 300 раз обстреливали Новую Каховку в апреле. Один человек погиб, 13 ранены.
18:51.
18:35 Путин: на Западе есть люди, разделяющие российские ценности, и ряд французов воюют в зоне СВО на стороне России.
18:17 Владимир Путин отметил важность того, что герои СВО начали работу с молодежью в России.
18:04 Шойгу: Киев прибегает к использованию террористических методов, видя, что Россия обладает стратегической инициативой на поле боя.
18:02.
17:58 ⚡️ Свыше 280 жителей Курской области погибли, еще 430 были доставлены в больницы с начала вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
17:44 В Белгородской области при ударе БПЛА ранены трое бойцов «Орлана», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
17:27 Обсуждения ресурсной сделки Украины и США не завершены, пишет Financial Times.
17:20 В ДНР предотвратили воздушную атаку на жилой квартал, сообщили в управлении ФСБ. Перехвачен украинский коптер Mavic 3, несущий на себе боевой фугасный заряд с поражающими элементами.
17:07 Киев не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с Вашингтоном — премьер Шмыгаль.
16:51 Требование провести выборы на Украине было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине, сообщают источники британской газеты Telegraph. При этом подчеркивается, что Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров.
16:36.
16:27 Депутат Верховной рады Федор Вениславский предложил создать космические силы ВСУ. Законопроект уже зарегистрирован.
16:13 ?Беспилотник ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Повреждена кровля многоквартирного дома.
16:06 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает видение американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. «Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс. Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем его позицию, которая учитывает чувствительность Турции», — отметил политик.
15:55 Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости стран-участниц так называемой «коалиции желающих» после сообщений о том, что они не смогут собрать для отправки на Украину «даже 64 тысяч» военных.
15:53 Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью около 14:15, сообщило Минобороны.
15:45 Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Ватикане отменил интервью для телеканала ABC, потому что «не хотел рисковать», сообщило издание Axios.
15:30 Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.
15:15 Председатель Консервативной народной партии (EKRE), депутат рийгикогу (парламента) Эстонии Мартин Хельме не поддержал намерение премьер-министра Кристена Михала отправить на Украину военнослужащих в составе «сил по обеспечению мира».
15:10 На Украине хотят разрешить службу по контракту мужчинам старше 60 лет.
«Внедряем контракты для лиц в возрасте старше 60 лет. Сегодня в Верховной раде Украины зарегистрировали инициированный мной законопроект № 13229, который предоставит право гражданам в возрасте старше 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы», — заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
14:59 ❗️ Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
14:45 Украина до сих пор не получила окончательный текст ресурсного соглашения с США, сообщили в Раде.
14:40.
14:30 Работа атакованного украинским БПЛА предприятия в Муроме продолжится в штатном режиме, сообщил глава округа Евгений Рычков.
«В целом, никакой угрозы для жителей города или работников предприятия нет. Работа предприятия, как и жизнедеятельность микрорайона, продолжится в штатном режиме», — добавил он.
14:26 ВСУ ударили по центру Энергодара, сообщил мэр Максим Пухов.
«ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать жизнь в городе. В Энергодаре зафиксирована атака ВСУ с помощью БПЛА вертолетного типа. На месте падения дрона в центре города работает группа разминирования», — уточнил он.
14:25 Автомобильное движение перекрыли на Крымском мосту.
14:20 ⚡️ Украина может подписать ресурсное соглашение с США 30 апреля, сообщило агентство Bloomberg.
14:13 Водитель легковушки пострадал в белгородском поселке Политотдельский в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — уточнил глава региона.
14:10.
14:00 Ракетную и авиационную опасности объявили в Крыму. В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.
13:57 ❗️ Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в Риме, что не отказывается от планов признать Крым российским, однако не требует этого от Украины, сообщили источники издания Axios.
Зеленский, отметили они, заявил, что не боится идти на уступки ради достижения мира, но ему нужны надежные гарантии безопасности.
13:50 Молодежь написала бойцам в зону СВО 7 млн писем, рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Молодые люди и дети всей нашей страны за последние несколько лет написали около семи миллионов писем на фронт нашим бойцам Письма — это теплые, добрые слова, которые мы постоянно говорим нашим бойцам», — добавил он.
13:37 Ракетную опасность объявили в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — уточнил он.
13:35 СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по дому в Курской области, в результате которого погибла женщина.
13:32 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.
13:31 Ракетную опасность объявили в Ростовской области.
13:30 У Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на предложенное президентом России Владимиром Путиным временное прекращение огня, сообщило издание Asia Times.
«Несмотря на неблагоприятные условия любого надвигающегося мирного соглашения, у Зеленского на данный момент нет иного выбора, кроме как поддержать прекращение огня. Почти 90% опрошенных украинцев столкнулись со стрессом из-за войны, а другой опрос, опубликованный в марте, показал, что 77% украинцев поддерживают прекращение огня», — отметили журналисты.
13:22 Авиационную опасность объявили в Орловской области. Жителей призвали быть бдительными.
13:15 Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении парада Победы, который состоится 9 Мая в Москве, предательством украинцев.
«Мое мнение, что это абсолютная мерзость. Это предательство не только итогов Великой Отечественной войны, но и предательство украинского народа, прежде всего», — подчеркнул Азаров.
13:05 Операция в Курской области свидетельствует о прочном боевом содружестве между Россией и КНДР, заявил замначальника Главного политического управления Корейской народной армии генерал-лейтенант Пак Ен Ир.
«Завершение операции по освобождению районов Курской области является победой справедливости над чистым злом, новой страницей истории, продемонстрировавшей прочное боевое содружество между двумя странами — КНДР и Российской Федерацией, самый высокий уровень союзнических, братских отношений между народами двух стран», — подчеркнул он.
12:55 Группировка войск «Запад» водрузила российский флаг над населенным пунктом Новое в ДНР.
12:38.
12:25 Брифинг Минобороны. Главное:
▪️ Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемых авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа;
▪️ ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах;
▪️ Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 525 украинских военных, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и семь артиллерийских орудий;
▪️ Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 270 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов;
▪️ Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили более 220 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии западного производства и склад боеприпасов;
▪️ До 415 украинских военных уничтожили подразделения группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».
12:18 ⚡️ ВС России взяли под контроль населенный пункт Новое в ДНР, сообщило Минобороны.
12:15 ❗️ Число ударов ВСУ по мирному населению выросло на 20−30% с начала запуска диалога России и США по мирному урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Украина увеличивает число обстрелов российских территорий для срыва мирных переговоров, отметил он.
12:05 Дмитрий Песков назвал нацистами тех, кто направлял танки против своих сограждан в Донбассе.
«Это те люди, которые оказывали давление на свою власть, чтобы начать гражданскую войну у себя в стране, чтобы использовать танки и боевые самолеты против населения своей страны. А это то, что происходило в Донбассе. Именно из танков стреляли по людям в Донбассе. Именно из танков убивали детей. Именно из боевых самолетов ракетами стреляли по центральным площадям Донецка, когда погибали дети, женщины и старики. Вот это и есть нацисты», — уточнил он.
11:55 Ситуация «на земле» в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, не признавать ее невозможно, объяснил Дмитрий Песков.
i’Была ситуация на земле на март 2022 года, сейчас ситуация другая, и не признавать де-факто или де-юре эту ситуацию совершенно невозможно. Это та ситуация, которая есть. И в 2022 году был подготовлен документ, он был парафирован, но мы все с вами помним, как господин [экс-премьер Великобритании Борис] Джонсон дал команду Киеву уйти из процесса переговоров. Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться", — добавил представитель Кремля.
11:52 Житель Курской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Вчера вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль вблизи села Озерки Беловского района, куда ограничен въезд для населения. В результате удара осколочные ранения получил 62-летний мужчина», — отметил глава региона.
11:50 ❗️ Для России предпочтительно мирное достижение целей спецоперации, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, РФ видит, что США рассчитывают на «быстрый успех» в мирном процессе, однако нужно урегулировать все детали.
11:48 Украина говорит о предварительных условиях урегулирования конфликта, противореча позиции Владимира Путина, заявил Песков.
«Они (украинские власти. — “Газета.Ru”) пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого, как прекращение огня. Это противоречит позиции президента [России Владимира] Путина», — объяснил представитель Кремля.
11:47 Владимир Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия по Украине, однако нужно учесть целый ряд нюансов, отметил Песков. Он добавил, что сейчас идет очень напряженная работа с США по вопросу мирного урегулирования конфликта.
11:45 Владимир Зеленский допускает много разных заявлений, по большей части неудачных. Так Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Украины параду Победы на 9 Мая в Москве.
11:42 ❗️ Все инициативы президента Владимира Путина по Украине были отвергнуты, это вынудило Россию начать СВО, заявил Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта. По словам Пескова, при необходимости установят прямой контакт между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
11:40 Россия признательна США за усилия по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили в Кремле.
11:38 ⚡️ Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, однако ответа от нее пока нет, подчеркнул Песков.
11:37 Урегулирование конфликта должно быть достигнуто с Украиной, а не с США, заявил Дмитрий Песков.
11:35 Минобороны Белоруссии назвало планы Запада ввести миротворцев на Украину попыткой увековечить нацистский режим в стране.
11:32 Три человека пострадали из-за атаки украинского дрона на автомобиль в Шебекине, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранены три мирных жителя. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой доставит его в областную клиническую больницу. У одной женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки. Бригадой СМП она будет доставлена в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У еще одной пострадавшей — ушибы рук и ног. После оказания медпомощи она будет отпущена на амбулаторное лечение», — уточнил глава региона.
11:30 ❗️ Миллионы россиян помогают армии, нет сомнений в том, что люди «встанут», если это потребуется для победы, заявил Дмитрий Песков. Жители приграничных с Украиной регионов заслуживают восхищения и самой высокой оценки, добавил он. По словам представителя Кремля, президент Владимир Путин хорошо знает, как тяжело сейчас приходится жителям приграничья.
11:25 Российские военные продолжают выполнять задачи СВО, они делают это героически, подчеркнул Песков.
11:19 Запад закрывает глаза на то, что на Украине «ходят нацисты с зажженными факелами», отметил Дмитрий Песков.
11:17 Президент Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, подчеркнул Песков. Он добавил: все решения главы государства по СВО правильны, и долг россиян — победить.
11:15 ❗️ Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, произошедшее на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, нацизм жив, и корни его глубоки. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.
11:13 Вопрос антироссийских санкций ЕС следует включить в соглашение по Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
11:10 ВС России и спецслужбы пресекут возможные провокации Украины, которые она может готовить на 9 Мая, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал намек Владимира Зеленского на теоретический удар «по параду Победы».
«Этот хорек завонял на полмира уже. А все эти заявления, думаю, беспочвенные. Он постарается где-то подгадить, но наши спецслужбы предотвратят. Первый раз слышу, чтобы мы переживали. Россия прошла через много испытаний, а заявления какого-то хорька мы переживем», — подчеркнул парламентарий.
11:05 ⚡️ В Муроме, где в результате атаки БПЛА случился пожар, завершаются работы по проливке загоревшихся сооружений, открытый огонь ликвидирован, идет разбор сгоревших конструкций, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Пожарные работают в штатном режиме. Пострадавших в результате возгорания нет», — уточнил глава региона.
11:00 Эстония готова направить военных на Украину, заявил премьер-министр Кристен Михал.
«Планирование коалиции добровольцев находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров», — отметил он.
10:55 ❗️ Нацизм в Европе во времена Второй мировой войны начинался так же, как сейчас на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
10:45 Мирным планам Дональда Трампа мешает «партия войны» в США и Великобритании, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
10:35 Воздушная тревога распространилась на Волынскую и Львовскую области.
10:30 Минтранс изучает возможность присвоения самолетам и поездам имен освобождавших Курскую область бойцов, заявила замминистра транспорта Анастасия Рубанова.
10:20 Буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом (Сумская область), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
10:05 Авиационную опасность объявили в Орловской области.
09:57 Суд арестовал фигурантов дела о приготовлении к теракту в Ханты-Мансийске.
09:54 Молдавия и ее граждане с попустительства президента страны Майи Санду продолжают использоваться спецслужбами Украины для подготовки агентуры для терактов в России, подчеркнули в ФСБ.
09:52 ❗️ Самодельная бомба взорвалась в Ханты-Мансийске 12 апреля при сборке ее агентами украинских спецслужб. Разрушены две квартиры жилого дома, пять человек госпитализировали, сообщила ФСБ.
09:50 Гражданина Молдавии, привезшего в Россию компоненты бомбы для теракта против военного в ХМАО, задержала ФСБ. Мужчина получил комплектующие СВУ от агента украинских спецслужб в Ивано-Франковске.
09:47 Теракт в ХМАО против бойца добровольческого батальона готовили агенты украинских спецслужб, сообщили в ФСБ. Двое завербованных Украиной агентов при случайном взрыве СВУ пострадали. Всего силовики задержали троих человек, готовивших покушение на военного.
09:45 ⚡️ Теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны, принимающего участие в СВО, предотвратили в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила ФСБ.
09:40 ❗️ Помогать Украине следует под руководством Европы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
09:35 Официальный представитель МИД Мария Захарова уличила Запад в отсутствии реакции на призывы бить русскоязычных детей на Украине.
«Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фэшн-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? Которые рефлексировали на все… Где сейчас они после этого заявления?» — подчеркнула она.
09:30 Взрывы прогремели в Хмельницкой области, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
09:25 Президент США Дональд Трамп в попытках урегулирования конфликта на Украине не добился ни одной уступки от российского лидера Владимира Путина, сообщил журнал The Atlantic.
09:10.
08:55 Власти Украины отвергли предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты», сообщило агентство Associated Press.
08:50 Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области.
«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — задался вопросом военный.
08:35 Повреждений и пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
08:30 Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может якобы «немного морочить ему голову» в вопросе заключения мира с Украиной.
08:25.
08:22 Раненная в результате вчерашнего обстрела ВСУ центра Горловки женщина умерла, сообщил глава городского округа Иван Приходько. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
08:20 Воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. До этого сирены прозвучали в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
08:17 Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом Владимиром Путиным назвал Кремль «впечатляющим местом».
«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью [происходившего]», — отметил Уиткофф.
08:15 ВСУ перебросили к Красноармейску иностранных наемников и бойцов элитного батальона «Скала», рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб.
«На данный момент на Покровском, Красноармейском направлениях — мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как “Скала”, работают там», — уточнил военный.
08:12 Именно Владимир Зеленский подрывает мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — отметила она.
08:10 Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в Иванове, Нижнем Новгороде и Ярославле. Около семи утра ограничения сняли.
08:05 ⚡️ В течение ночи над Россией сбили 34 украинских БПЛА. 15 уничтожили над Курской областью, восемь над Брянской, семь над Орловской, три во Владимирской области и один в Белгородской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1162-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.