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Мирошник: Киев любым способом хочет сорвать перемирие и добиться эскалации

Российский лидер объявил перемирие на дни празднования 80-летия Победы.

Украинский политик Владимир Зеленский любыми способами хочет сорвать перемирие, которое объявил российский лидер Владимир Путин на дни празднования 80-летия Победы, это подтверждают удары по мирным жителям, демонстрирующие кровожадную сущность киевского режима и стремление добиться новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Так Зеленский демонстрирует “стремление к миру” — 40 мирных жителей пострадали от ударов ВСУ! Как минимум, двое погибли. “Результативно” и преднамеренно использовалось высокоточное оружие с подтверждением результата. Это не иначе как выпад кровожадного режима в ответ на миролюбивое предложение России о приостановке огня», — написал Мирошник.

Он добавил, что подобные действия — это «не пафосные миролюбивые словесные пассажи», которыми «сыплет» Зеленский в угоду американской стороне, это — преступления.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 мск 8 мая до 00:00 11 мая.

По данным Минобороны РФ, во время пасхального перемирия, действующего с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, украинская армия 4,9 тыс. раз нарушила режим прекращения огня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве.