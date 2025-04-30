Мирошник: Киев любым способом хочет сорвать перемирие и добиться эскалации

Украинский политик Владимир Зеленский любыми способами хочет сорвать перемирие, которое объявил российский лидер Владимир Путин на дни празднования 80-летия Победы, это подтверждают удары по мирным жителям, демонстрирующие кровожадную сущность киевского режима и стремление добиться новой эскалации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Так Зеленский демонстрирует “стремление к миру” — 40 мирных жителей пострадали от ударов ВСУ! Как минимум, двое погибли. “Результативно” и преднамеренно использовалось высокоточное оружие с подтверждением результата. Это не иначе как выпад кровожадного режима в ответ на миролюбивое предложение России о приостановке огня», — написал Мирошник.
Он добавил, что подобные действия — это «не пафосные миролюбивые словесные пассажи», которыми «сыплет» Зеленский в угоду американской стороне, это — преступления.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 мск 8 мая до 00:00 11 мая.
По данным Минобороны РФ, во время пасхального перемирия, действующего с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, украинская армия 4,9 тыс. раз нарушила режим прекращения огня.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве.