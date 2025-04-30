Мирошник: Киев любым способом хочет сорвать перемирие и добиться эскалации

«Так Зеленский демонстрирует “стремление к миру” — 40 мирных жителей пострадали от ударов ВСУ! Как минимум, двое погибли. “Результативно” и преднамеренно использовалось высокоточное оружие с подтверждением результата. Это не иначе как выпад кровожадного режима в ответ на миролюбивое предложение России о приостановке огня», — написал Мирошник.