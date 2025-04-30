Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой практически в прямом эфире планирует теракты, подрывая тем самым мирные усилия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве. Ранее Зеленский заявил, что Киев выбирает «болевые точки» России. Он также отмечал, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за проведения парада 9 мая. «О каких “перемириях” со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!» — возмутилась Захарова. Угрозы Зеленского она назвала очередным доказательством того, что Киев подрывает мирные усилия. Захарова добавила, что украинские власти, как классические террористы, еще и кичатся этим. Ранее Захарова предупредила, что накачивание ВСУ оружием ведёт к росту терроризма в мире. Она также отмечала, что киевский режим превратился в террористическую ячейку с оружием и деньгами.